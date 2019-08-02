Фото: kremlin.ru
Россия официально заявила о выходе из ДРСМД
Вчера, 16:35Общество
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Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало официальное сообщение о прекращении действия Договора с Соединенными Штатами Америки о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
С текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации. Об этом пишет RNS.
В МИД РФ рассказали, что с пятницы, второго августа по инициативе Вашингтона действие ДРСМД прекращено. Соглашение между США и СССР от восьмого декабря 1987 года предусматривало запрет на разработку и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования, радиус поражения которых составляет от 500 до 5 500 километров.
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