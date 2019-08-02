Россия официально заявила о выходе из ДРСМД

С текстом документа можно ознакомиться на сайте правовой информации. Об этом пишет RNS.

В МИД РФ рассказали, что с пятницы, второго августа по инициативе Вашингтона действие ДРСМД прекращено. Соглашение между США и СССР от восьмого декабря 1987 года предусматривало запрет на разработку и испытание баллистических и крылатых ракет наземного базирования, радиус поражения которых составляет от 500 до 5 500 километров.