Нюта Федермессер с радостью сообщила о строительстве хосписа в Уфе

Сегодня, 2 августа, в Доме Республики в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с Анной (Нютой) Федермессер, которая известна как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи и член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Как сообщили в пресс-службе главы региона, центральной темой для общения стало оказание паллиативной помощи нуждающимся в республике.

По окончании встречи Нюта Федермессер пообщалась с журналистами и поделилась радостной новостью: Радий Хабиров совершенно точно принял решение о строительстве в Уфе хосписа, состоящего из детского и взрослого отделений на 20 и 30 мест соответственно. Открытие хосписа должно состояться максимум через полтора года – то есть к концу 2020 года. Этот вопрос Радий Хабиров взял под свой личный контроль.

Нюта Федермессер особо отметила, что решение это не является спонтанным, оно было заранее проработано властями Башкирии. В итоге в нашей республике будет второй в России хоспис, построенный с нуля. По мнению московской гостьи, это позволит избежать многих ошибок уже на этапе его проектирования, а впоследствии использовать наработанный опыт в других регионах страны.

Нюта Федермессер сделал акцент на том, что хоспис предназначен не только для безнадежно больных людей, но и для их близких, которые готовы находиться рядом с ними до последних минут.