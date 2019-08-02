Фото: minsvyaz.ru
Нуждающимся семьям могут начать выдавать детские автомобильные кресла
Вчера, 19:30Общество
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Депутат Государственной думы Ольга Алимова предложила бесплатно предоставлять автомобильные кресла для детей из нуждающихся семей.
Она отметила, что приобретение детских кресел является достаточно дорогостоящей статьей расходов, поэтому нуждающимся в поддержке семьям нужно в этом помогать. Об этом 2 августа сообщило издание RT.
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