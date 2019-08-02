«Нафтогаз» считает невыполнимым обещание Меркель по «Северному потоку – 2»

Об этом он рассказал в интервью одному из немецких изданий, сообщает 2 августа газета «Известия».

Коболев подчеркнул, что «Газпром» все ещё не дал гарантий на возобновление транзита газа. Кроме этого, Москва не назвала имена лиц, которые будут вести назначенные на 16 сентября переговоры по заключению нового контракта по данному вопросу.