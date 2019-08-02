«Нафтогаз» считает невыполнимым обещание Меркель по «Северному потоку – 2»
Вчера, 19:58ОбществоФото: pixabay.com
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По словам главы компании «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева, обещание канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что работа российского газопровода «Северный поток – 2» не будет начата без возобновления транзита через Украину, является невыполнимым.
Об этом он рассказал в интервью одному из немецких изданий, сообщает 2 августа газета «Известия».
Коболев подчеркнул, что «Газпром» все ещё не дал гарантий на возобновление транзита газа. Кроме этого, Москва не назвала имена лиц, которые будут вести назначенные на 16 сентября переговоры по заключению нового контракта по данному вопросу.
Коболев также отметил, что отказ России от транзита газа через Украину станет поводом для требования выплаты компенсаций через суд. По его мнению, шансы их получить у Киева весьма высоки.
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