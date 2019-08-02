Надбавка за вредность: оценка условий труда стала проклятием медиков Башкирии

Медиакорсеть почти одновременно получила информацию о нарушениях, связанных со специальной оценкой условий труда (СОУТ), сразу из ряда медицинских учреждений Башкирии. Примечательно, что за права сотрудников стационаров и других медицинских заведений вступились представители двух медицинских профсоюзов, которые являются далеко не союзниками и часто бывают не согласны друг с другом. Но данная ситуация оказалась редким случаем, когда их интересы сошлись.

Государство пнуло сапожищем

Больше года лихорадило коллектив салаватского роддома, который должен был стать площадкой для создания перинатального центра в соответствии с концессионным соглашением с инвестором — ЗАО «Генус». Бунт коллектива против инвестора поддержали многие СМИ.

Напомним, за последние три года Салаватский городской родильный дом трижды менял форму собственности. Сначала он утратил статус самостоятельной организации в январе 2016 года в рамках оптимизации республиканского здравоохранения и был присоединен к городской больнице. В апреле 2018 года правительство РБ подписало концессионное соглашение, после чего роддом стал частным АНО «Перинатальный центр». Однако работа в частной медицине отличается от государственной — социальные гарантии там ниже. По результатам тогдашней СОУТ, дополнительные отпуска за работу во вредных условиях уменьшились с 14 до 7 дней, компенсационные выплаты — с 14% до 4% от оклада. Лишились медики перинатального центра и возможности досрочного выхода на пенсию. Именно лишение льгот и гарантий заставило работников роддома потребовать отмены концессии.

Выстроить диалог между концессионером и коллективом тогда никак не получалось. Когда резонансная история вышла на федеральный уровень, концессионное соглашение решено было расторгнуть и передать роддом в структуру городской больницы, так сказать «вернуть в лоно государства».

— Мы надеялись на перемены к лучшему, но в итоге стало только хуже, — сообщили корреспонденту Медиакорсети сотрудники роддома.

Как сообщили журналистам представители республиканского профсоюза работников здравоохранения, сотрудники салаватского роддома теперь могут лишиться всех гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях, включая те, которые они имели, будучи в составе концессии.

Проблему составило проведение специальной оценки условий труда — выражаясь проще, присвоение тем или иным рабочим местам разных категорий вредности и, соответственно, компенсационных доплат. Новый главврач Салават Мурзагулов с доводами профсоюза согласился, ведь врачи не виноваты в том, что их роддом три года реорганизуют. Однако, как оказалось, по закону существовавшие ранее в концессии доплаты теперь, после ее отмены, сохранить нереально, ведь роддом вошел в структуру городской больницы как вновь созданное обособленное подразделение. Нужно снова проводить СОУТ, а это процедура является делом далеко не одного дня.

— По графику СОУТ роддома в составе городской больнице проведут не раньше ноября — нужно сформировать бюджет, техническое задание, провести торги, — в общем, процесс долгий, растянуться может на год, — констатируют в республиканском профсоюзе.

Виноватых в этой ситуации формально нет. Понятно, что даже если главврач и пойдет навстречу работникам роддома, ему тут же «дадут по рукам» контрольно-ревизионные органы.

За что боролись, на то и напоролись

Председатель профкома салаватской городской больницы Эльвира Субхангулова привела в качестве примера ситуацию с рентгенологами, чья работа во вредных условиях очевидна. При всём этом если рентгенологи городской больницы получают доплату за вредные условия труда на уровне 10-12% к окладу и до 21 дня дополнительного отпуска, то рентгенологи роддома этой же больницы пока не могут рассчитывать на такие условия.

— Работодатель предложил компенсировать потерю доплат за вредность стимулирующими надбавками — дескать, в деньгах люди не пострадают. Но республиканский профсоюз работников здравоохранения с этим не согласен, поскольку на отпуска эта льготы не распространяется, — рассказала Эльвира Субхангулова. — Вдобавок у них прервется стаж для льготной пенсии минимум на полгода или даже на год, пока не проведут новую СОУТ.

По ее словам, самое парадоксальное в этой истории — что медики роддома и больницы работают на одних и тех же рабочих местах, выполняют одни и те же обязанности.

— Все это понимают, но изменить ничего не могут. Нет такой практики! — разводит руками представитель профсоюза.

Впрочем, выход из ситуации, позволяющий главврачу больницы не нарушать закон, с одной стороны, и обеспечить равные социальные гарантии для работников роддома, с другой стороны, все-таки есть. Сделать это можно было бы, если бы Министерство здравоохранения Башкирии, Территориальный фонд ОМС и Городская больница Салавата подписали соглашение, в котором были бы предусмотрены все социальные гарантии работникам салаватского роддома на период до проведения процедуры СОУТ.

Минздрав РБ и больница готовы пойти на этот шаг, но теперь уперся Территориальный фонд ОМС, в бюджете которого данные расходы не предусмотрены. Таким образом ситуация вновь зашла в тупик.

…Тем временем в коллективе стало опять неспокойно. Устав от бесконечных реорганизаций, медики вновь готовы на крайние меры уже в составе городской больницы.

— За что боролись, на то и напоролись, — сокрушаются работники роддома и заявляют, что опять готовы к решительным действиям — благо, опыт у них уже есть — в памяти еще свежи протестные меры против концессионера. — Социальная напряженность в коллективе высокая, люди добились перехода в государственную систему здравоохранения, но фактически оказались «изгоями»!

Они надеются, что обнародование ситуации через СМИ снова поможет исправить ситуацию. Если соглашение между минздравом, больницей и ФОМСом не состоится, вполне возможно, что решать проблему придется в судебных инстанциях.

Из огня да в полымя

Опытом разрешения споров в суде с медиками могут поделиться представители другого медицинского профсоюза — «Действие», который имеет статус независимого и известен голодовками медиков и забастовками водителей неотложек.

— Специальная оценка условий труда стала настоящим камнем преткновения, который сотрудникам станций скорой помощи никак не удавалось преодолеть, — пояснила Медиакорсети председатель первичной организации независимого профсоюза медиков «Действие» Тамара Богданова. — Нам потребовалось принять участие в ряде судебных процессов, чтобы добиться проведения СОУТ наших рабочих мест.

Напомним, речь идет об иске группы сотрудников выездных бригад скорой помощи к руководству ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа».

Как мы сообщали ранее, суть претензий рядовых медиков заключалась в признании незаконными и нарушающими их права результатов СОУТ, на основании которой их работа признана практически безвредной.

— Пришлось доказывать через суд, что мы работаем с различными инфекциями и вирусами — гепатитом, ВИЧ, туберкулезом, например, сталкиваясь в разными людьми и помещениями во время выездов, — сообщила Медиакорсети Тамара Богданова. — Из-за того, что этот фактор не оценили должным образом, нам поставили класс вредности ниже и лишили доплат и дополнительных отпусков.

По словам Тамары Богдановой, руководство РССМП категорически не желало признавать этого очевидного факта, который учтен на станциях скорой помощи практически во всех регионах страны.

— Везде он есть! Мы уже не говорим о химическом факторе, работе с наркотическими препаратами, диасептиками, лекарственными аэрозолями, — уточнила она.

Суд признал справедливыми претензии уже 18 сотрудников сворой помощи, а также постановил выплатить каждому истцу по 5 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного им действиями руководства РССМП морального вреда. Поскольку одна карта СОУТ оформляется на группу, то вместе с авторами судебных исков своих прав на СОУТ автоматически добились и их коллеги — в общей сложности около 30 человек. Всего же в службе скорой помощи в проведении процедуры СОУТ, по словам Тамары Богдановой, нуждаются около 700 специалистов.

Работодатель подавал апелляционную жалобу в Верховный суд РБ, но там ее отклонили. Затем руководства республиканской станции скорой помощи вновь пыталось поспорить с судом, приводя нестыковки в законодательстве, которые якобы не позволяли выполнить судебное решение. Однако судья отмёл их доводы.

— Другие, если захотят, могут также пойти в суд по вновь открывшимся обстоятельствам, — говорит Тамара Богданова. — Не сомневаюсь, что наша победа послужит примером и для наших коллег из других медицинских учреждений. Мне уже звонили из нефтекамского стационара, из Салавата, из Ишимбая, с похоже проблемой столкнулись на республиканской станции переливания крови, в туберкулезном диспансере. Судя по всему, экономить на здоровье медиков стало в последнее время модно.

Хотя, скорее всего, дело даже не в моде, а в упрямстве чиновников и неуважении к своим сотрудникам. Вот пример: готовя апелляционное заявление, представители ответчика в качестве одного из контраргументов привели тот факт, что ни один из истцов за время работы на скорой помощи до сих пор не приобрел профессиональное заболевание, что, по мнению представителей РССМП, подтверждает отсутствие вредных условий. Еще одним примечательным аргументом ответчика является лексический анализ понятий «условия труда» и «профессиональный риск», на основании которого была предпринята попытка доказать, что истцы требуют лишнего.

— Наши оппоненты имеют двух юристов, которые не ходят по судам, защищая работников, а исключительно отстаивают интересы работодателя. Судя по текстам их заявлений, они плохо знают законы РФ и при этом содержатся на зарплату скорой — то есть за наш счет, тратят наше время, наши деньги, затягивают проведение СОУТ, — говорит Тамара Богданова.

Мнения сторон пока не совпадают

Своим мнением с корреспондентом Медиакорсети поделился лидер Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

— Я был удивлен, с какой настойчивостью руководство башкирской службы скорой помощи пыталось обжаловать судебное решение, вынесенное в пользу наших активистов по спецоценке условий труда, — сообщил он. — Понятно, что это дополнительные траты. Но простите, на уфимской «скорой» острая нехватка кадров, причем уже десятилетиями. Как уважаемый работодатель собирается ее решать? Размещением объявлений о вакансиях с нищенскими зарплатами? Или все-таки созданием достойных условий труда, полноценными гарантиями работникам, спасающим жизни и здоровье людей? Нельзя экономить на зарплатах и гарантиях медработников, надо закладывать необходимые средства в территориальную программу ОМС, только так можно обеспечить нормальное функционирование экстренной службы.

В то же время глава минздрава Башкирии Максим Забелин не так давно в интервью корреспонденту Медиакорсети признался, что ничего не знает о данном конфликте сотрудников скорой помощи с руководством. Возможно, после того, как проблемы с проведением СОУТ возникли сразу в нескольких медучреждениях, руководство главного медицинского ведомства Башкирии вникнет в данную тему и найдет пути ее решения.