«Лучше бы я давно всё сообщила!»: в деле о краже 6,5 млн из банка в Уфе есть новости

История с очередным кассиром из Башкирии, решившим унести деньги из кассы, как будто временно утихла. Однако, как стало известно Медиакорсети из своих источников, внутри коллектив страсти вовсе не утихли.

- Люди недовольны ходом следствия, - сообщил источник.

Кассира Лилию Азнабаеву, вынесшую деньги из банка, коллеги характеризуют как добросовестного сотрудника, проработавшего в банковской системе более десяти лет.

- Видимо ее бес попутал, и мы даже догадываемся какой, - сообщил Медиакорсети сотрудник банка.

По нашим данным, весной отделение банка «Открытие» на Первомайской, из кассы которого исчезло 6,5 млн. рублей, проверяла ревизия. В кассе уже тогда обнаружили огромную недостачу. Поговорили с заведующей, пригрозили увольнением, потребовали привести в порядок кассовые документы, объяснить, почему не сходятся суммы «на бумаге» и в реальности. Однако, заведующая объяснила такие расхождения выдачей вкладов и отсутствием времени для того, чтобы отразить все проделанные операции в кассовых документах.

Тем не менее в результате повторной проверки деньги в кассе так и не появились. Заведующая отделением тогда вместо приказа на увольнение получила отпуск. Таким образом вновь подтверждается информация, что деньги из банка крали как минимум в течение месяца.

- Во время ее отсутствия решили провести снова проверку после 18 часов и тогда уже стало известно, что из кассы пропало больше 6 миллионов. В тот момент кассир уже ушла домой. – рассказал источник.

По словам собеседника, кассира Лилию Азнабаеву в тот же вечер сразу же вызвали в офис.

- Три часа беседы со Службой безопасности результатов не дали. Словно заговоренная, она твердила одно: деньги попросила подруга, вскоре вернет. Что за подруга, не рассказывает, сроки возврата не сообщает. При этом перед ревизией и она, и, собственно, заведующая сняли по полмиллиона рублей со своих карт, - пояснил источник.

Сейчас Лилия Азнабаева арестована. Следствие продолжается.

Напомним, в настоящее время весь персонал отделения «Первомайское» временно отстранен от работы, силами сотрудников других отделений работа данного офиса продолжается.

Будет ли признана виновной только Лилия Азнабаева либо привлекут к ответственности еще и заведующую отделением, пока непонятно.

Источник Медиакорсети не исключает, что в число фигурантов по делу может попасть и молодая сотрудница отделения, которая во время проверки воскликнула: «Лучше бы я давно все сообщила!..».

Таким образом дело о краже в банке «Открытие», по мнению источника Медиакорсети, все-таки отличается, по своей сути, от дела Луиза Хайруллиной, старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка», которая находится под арестом за кражу 26.5 млн рубле из банка.