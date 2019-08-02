«Чудовищные искажения»: глава парламента Башкирии удалил пост о налоге на бездетность

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев удалил в Фейсбуке свой вчерашний пост о возможном введении налога на бездетность. Данное послание вызвало резонанс не только в Башкирии, но и по всей стране, и такого эффекта представители регионального парламента явно не ожидали.

Напомним, вчера спикер Курултая РБ Константин Толкачев в своем сообщении сообщил, что среди реальных методов решения демографической проблемы в регионе вполне может быть рассмотрено введение налога на бездетность, как это было в Советском Союзе.

Эти слова всколыхнули не только жителей Башкирии, но и население других регионов и были перепечатаны огромным количеством СМИ, собрав множество возмущенных комментариев.

После этого скандальный пост оказался удален из Фейсбука и сегодня утром появился другой, в котором Константин Толкачев заявил, что его комментарий в интерпретации СМИ приобрел «какие-то чудовищные искажения».

Далее Константин Толкачев вновь повел пространный рассказ о падении рождаемости и необходимости разобраться с данной проблемой.

По его словам, в ходе осенней сессии депутаты совместно с коллегами из других органов власти, экспертным, научным сообществом хотят «погрузиться в эти вопросы в контексте улучшения демографии».

Что касается налога на бездетность, то тут Толкачев добавил мысль, которой явно не доставало в предыдущем его комментарии: ведение каких-либо новых налогов – это федеральная, а не республиканская повестка. По этой причине, по его словам, Госсобрание точно не выйдет с такой законодательной инициативой.

Напомним, данный закон существовал в СССР с 1941 года вплоть до развала страны, то есть практически до 90-х годов прошлого века.