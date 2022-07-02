Власти Уфы предложили проголосовать за переименование парка на неработающем сайте

На сайте мэрии утверждается, что парк имени Ленина сменит название. Но это не точно — из предложенных трех вариантов один — действующее название.

Голосовать предлагается на сайте ОПРОСУФА.РФ, который в настоящий момент не работает. Страница ресурса не открывается, хотя мэрия сообщает, что он доступен 1 июля до конца месяца. Кроме того, высказать свое мнение по поводу переименования парка можно в телеграм-канале. Там, к слову, по числу голосов как раз лидирует действующее название — парк имени Ленина. Общественные обсуждения по поводу реконструкции этого общественного пространства проходили с апреля по июнь. Mkset рассказывал, как это было. Обсуждения проходили очень камерно, в сравнительно небольших коллективах, куда участников пускали по спискам. Например, с ветеранами, председателями многоквартирных домов, депутатами и председателем Общественной палаты, с краеведами, с представителями некоммерческих, ветеранских и молодежно-патриотических организаций. Во время слушаний проектировщикам поступали предложения установить в парке памятник башкирскому кураю, самолет или вертолет, отказаться от строительства детской площадки и сделать парковку. Обсуждалась и смена названия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter