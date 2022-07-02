Власти Уфы предложили проголосовать за переименование парка на неработающем сайте

Власти Уфы предложили проголосовать за переименование парка на неработающем сайте
Власти Уфы предложили проголосовать за переименование парка на неработающем сайте
Сегодня, 15:05ОбществоНаталья БалыковаФото: проект
На сайте мэрии утверждается, что парк имени Ленина сменит название. Но это не точно — из предложенных трех вариантов один — действующее название.

Голосовать предлагается на сайте ОПРОСУФА.РФ, который в настоящий момент не работает. Страница ресурса не открывается, хотя мэрия сообщает, что он доступен 1 июля до конца месяца. Кроме того, высказать свое мнение по поводу переименования парка можно в телеграм-канале. Там, к слову, по числу голосов как раз лидирует действующее название — парк имени Ленина.

Общественные обсуждения по поводу реконструкции этого общественного пространства проходили с апреля по июнь. Mkset рассказывал, как это было. Обсуждения проходили очень камерно, в сравнительно небольших коллективах, куда участников пускали по спискам. Например, с ветеранами, председателями многоквартирных домов, депутатами и председателем Общественной палаты, с краеведами, с представителями некоммерческих, ветеранских и молодежно-патриотических организаций.

Во время слушаний проектировщикам поступали предложения установить в парке памятник башкирскому кураю, самолет или вертолет, отказаться от строительства детской площадки и сделать парковку. Обсуждалась и смена названия.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы