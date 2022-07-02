Ректор РАНХиГС обвинен в хищении более миллиона, а не 21 миллиона рублей

30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был задержан, и ему было предъявлено обвинение в хищении средств академии. Ранее СМИ растиражировали информацию о сумме в размере более чем 21 миллион рублей. Однако в постановлении суда сказано о хищении в особо крупном размере — свыше 1 миллиона рублей.

Сейчас Мау отправлен под домашний арест. Изданию mk.ru удалось выяснить, что заседание прошло в Тверском суде Москвы, и следствие заявило ходатайство о домашнем аресте, основываясь на факте, полученном от правоохранительных органов: Владимир Мау «фиктивно устроил на работу» в РАНХиГС только одного человека — бывшего сотрудника Минпросвещения Андрея Саака. Напомним, что ранее фигурантами дела об оформлении подложных трудовых договоров стали экс-замминистра просвещения Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Обоим грозит наказание за фиктивное трудоустройство 12 человек. Именно они, не осуществляя трудовую деятельность в РАНХиГС, и получили 21 миллион рублей, считает следствие. Сам Мау своей вины не признает и называет обвинения абсурдными. Обвинение ведущего экономиста страны действительно выглядит очень странно. Его официальная декларация за 2020 год доказывает, что он получил 74 миллионов рублей. Для чего ему нужно было ввязываться в сомнительную историю с трудоустройством Саака за миллион рублей, непонятно. Следствие продолжает выяснять обстоятельства дела и считает, что ректор готовил пути к отступлению: мол, у него было билет в Турцию на 2 июля.

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