ПешеходVSвелосипедист: в Уфе прохожий выместил гнев на двухколесном друге обидчика

Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Первомайской и Машиностроителей. Пешеход со своей спутницей собирался переходить улицу, а велосипедист, наоборот, уже пересек проезжую часть. Въезжая на тротуар, последний, очевидно, задел мужчину. Это и стало причиной конфликта.
Пешеход бросился на грубияна с кулаками, тот убежал. Тогда мужчина вернулся и выместил зло на велосипеде, прыгнув на его колеса. В результате оба колеса сильно погнулись.
Как сообщили Mkset в республиканском МВД, пострадавший велосипедист обратился с заявлением о порче имущества. Размер причиненного ему материального ущерба пока не установлен — необходимо провести экспертизу. Личность вспыльчивого пешехода пока также не установили, но в правоохранительном ведомстве не сомневаются, что вскоре его найдут.