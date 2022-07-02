ПешеходVSвелосипедист: в Уфе прохожий выместил гнев на двухколесном друге обидчика

ПешеходVSвелосипедист: в Уфе прохожий выместил гнев на двухколесном друге обидчика
ПешеходVSвелосипедист: в Уфе прохожий выместил гнев на двухколесном друге обидчика
Сегодня, 17:28ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Конфликт попал на кадры камер видеонаблюдения «Уфанет».

Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Первомайской и Машиностроителей. Пешеход со своей спутницей собирался переходить улицу, а велосипедист, наоборот, уже пересек проезжую часть. Въезжая на тротуар, последний, очевидно, задел мужчину. Это и стало причиной конфликта.

Пешеход бросился на грубияна с кулаками, тот убежал. Тогда мужчина вернулся и выместил зло на велосипеде, прыгнув на его колеса. В результате оба колеса сильно погнулись.

Как сообщили Mkset в республиканском МВД, пострадавший велосипедист обратился с заявлением о порче имущества. Размер причиненного ему материального ущерба пока не установлен — необходимо провести экспертизу. Личность вспыльчивого пешехода пока также не установили, но в правоохранительном ведомстве не сомневаются, что вскоре его найдут.

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