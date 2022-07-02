ПешеходVSвелосипедист: в Уфе прохожий выместил гнев на двухколесном друге обидчика

Как сообщили Mkset в республиканском МВД, пострадавший велосипедист обратился с заявлением о порче имущества. Размер причиненного ему материального ущерба пока не установлен — необходимо провести экспертизу. Личность вспыльчивого пешехода пока также не установили, но в правоохранительном ведомстве не сомневаются, что вскоре его найдут.