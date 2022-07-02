Дайте два: исправительная колония в Мелеузе все же закупит надувные бананы за 116 млн

В настоящий момент итоги аукциона подведены, с победителем — компанией «Северный Феникс» — заключен контракт. По его условиям, исполнитель должен поставить колонии два надувных шестиместных буксируемых водных аттракциона и электронасос по начальной максимальной цене 116,3 млн рублей. В комплекте с бананами должны быть паспорт, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Аттракционы необходимо привезти до 15 июня.