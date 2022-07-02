Дайте два: исправительная колония в Мелеузе все же закупит надувные бананы за 116 млн

Дайте два: исправительная колония в Мелеузе все же закупит надувные бананы за 116 млн
Дайте два: исправительная колония в Мелеузе все же закупит надувные бананы за 116 млн
Сегодня, 11:23ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Аттракционы поставит компания, зарегистрированная в селе Булгаково, следует из материалов, размещенных на портале единого агрегатора торговли.

Первоначально башкирское учреждение объявило тендер на покупку одного аттракциона 23 июня. Закупка привлекала внимание СМИ и стала скандальной. После колония отменила аукцион, но вскоре вновь опубликовала тендер — уже на покупку двух бананов.

В настоящий момент итоги аукциона подведены, с победителем — компанией «Северный Феникс» — заключен контракт. По его условиям, исполнитель должен поставить колонии два надувных шестиместных буксируемых водных аттракциона и электронасос по начальной максимальной цене 116,3 млн рублей. В комплекте с бананами должны быть паспорт, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Аттракционы необходимо привезти до 15 июня.

В конкурсной документации подчеркивается, что бананы поставляются для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за исправительным учреждением «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

«Северный Феникс» — микропредприятие, зарегистрированное в селе Булгаково Уфимского района. Учредителем и руководителем компании выступает Рафаэль Нурисламов. В 2021 году выручка компании составила 22,2 млн рублей, прибыль — 53 тыс.

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