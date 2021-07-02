В России утвердили правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт правительства.
Подать заявления на получение новых пособий беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации и вставшие на учет в ранние сроки беременности, а также родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет и имеющие низкий доход, могут с 1 июля текущего года. Размер выплат составит в среднем по стране 6350 руб. для беременных и 5650 руб. для неполных семей.
Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.
Накануне правительство России выделило более 46 млрд руб. из резервного фонда на выплату данных пособий. До конца года выплату получат одинокие родители более чем 1 млн детей.