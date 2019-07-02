Жители Башкирии могут помочь пострадавшим в Иркутской области

Несколько дней назад в Иркутской области произошло наводнение: всего было подтоплено почти 4,2 тысячи жилых домов, в которых проживает более 10 тысяч человек. Согласно последним данным, погибло уже 18 человек, есть также пропавшие без вести. Уровень воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей. Есть вероятность, что паводок и разрушения продолжатся.

Для восстановления территории, разбора завалов и помощи пострадавшим формируется отряд волонтёров и ликвидаторов, сообщили в Региональном штаба МГЕР РБ. Планируется разбить палаточный лагерь в районе города Тулун и помогать спасателям устранять последствия паводка.

Что потребуется от добровольцев на месте:

Помогать пострадавшим от наводнения. Расчищать проезды, важные социальные объекты. Помогать сотрудникам МЧС. Возить, переносить, грузить, ровнять. Готовить пищу и обеспечивать быт для команд добровольцев. 4 июля поезд с волонтёрами МГЕР пойдёт через Пермь. Поскольку Башкортостан граничит с Пермским краем, предлагаем желающим присоединиться, если вы готовы сами добраться до Перми, чтоб там сесть на поезд.