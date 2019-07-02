В Уфе провели итоги «Инвестчасов» за полгода: проекты на 6 млрд рублей

На оперативном совещании в мэрии Уфы вице-мэр города Илгиз Насыртдинов рассказал об итогах «инвестиционных часов» за прошедшие полгода. Чиновник отметил, что следующие крупные инвестиционные проекты реализуются в столице Башкортостана - строительство цеха поливитаминных драже, а также реконструкция здания ООО «НИИ Транснефть».

В 2019 году на реконструкцию производственных мощностей и на техническое перевооружение «Башкирэнерго» и «БашРТС», УППО, УАПО и УМПО в 2019 году планируется выделить около 6 млрд руб.

За первый квартал текущего года мэрии удалось привлечь инвестиции в размере 13,4 млрд руб. В прошлом году эта цифра была меньше на 470 млн рублей.