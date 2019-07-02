Фото: pixabay.com
В России могут начать маркировать минеральную воду
2 июля, 19:34Общество
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Роспотребнадзор выступил с инициативой о маркировке минеральной воды в РФ.
Соответствующее предложение было направлено на рассмотрение в Минпромторг.
В ведомстве полагают, что такая мера позволит бороться с контрафактной продукцией в стране, сообщает RT.
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