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В Пермском крае ожидаются затяжные дожди
2 июля, 13:59Общество
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Синоптики прогнозируют, что с 1 по 3 июля в Пермском крае будут идти сильные дожди. За этот период в регионе может выпасть более 50% месячной нормы осадков.
Наибольшее количество осадков выпадет в восточной части Коми-Пермяцкого округа и в Верещагино. Из-за продолжительного ливня может произойти переувлажнение почвы и паводки на реках. Об этом пишет properm.ru.
Дожди должны прекратиться 4 июля.
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