Фото: pixabay.com
В эксплуатацию ввели все три ветки нефтепровода «Дружба»
2 июля, 19:43Общество
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Оператор нефтепровода «Дружба» на территории Польши компания PERN сообщила, что нефть из России проходит по всем трем нитям нефтепровода.
Как сообщает RT, в PERN передали график «Транснефти», согласно которому в первой половине текущего месяца топливо будет подаваться с пониженным давлением.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ситуация с загрязнением российской нефти решена.
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