В Башкирии до конца года власти обещают создать единую сеть молочных кухонь

В дополнение к действующему в Уфе учреждению детского питания с 1 июля начала работу молочная фабрика-кухня в Стерлитамаке. Её продукцией теперь обеспечиваются дети, проживающие в Стерлитамакском, Мелеузовском, Ишимбайском районах, а также Стерлитамаке и Салавате. Для этого в муниципалитетах организованы семь точек выдачи продукции. Кроме того, прорабатывается вопрос организации поставок в Кумертау и Аургазинский район, поскольку мощности предприятия позволяют нарастить объём выпуска продукции.

До 31 декабря аналогичные производства планируется открыть в Октябрьском, Сибае, Нефтекамске и Белорецке. С их вводом натуральной молочной продукцией будут обеспечены более 15,5 тысяч детей. Это 69,2 процента от общего количества детей в возрасте от шести месяцев до трёх лет, имеющих право на бесплатное получение таких продуктов.

Товары молочной кухни также можно приобрести за наличные средства. Прорабатывается вопрос их поставок в крупные торговые сети. Для повышения узнаваемости и привлечения покупателей разработан брендбук.

Напомним, только в Уфе сегодня производятся более 18 видов молочной продукции. Кроме кефира, творога и стерилизованного молока, вырабатываются ацидофилин, биойогурты, кефир с бифидобактериями, обогащенное витаминами и йодом детское молоко, а также четыре вида лечебного и диетического профилактического продукта «Бифилайф» с бифидобактериями.