В Башкирии 12 детских садов не могут работать из-за ветхого состояния зданий
2 июля, 11:20ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил сообщил на оперативном совещании в правительстве республики и.о. председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.
В их числе - детсад №7 (Уфа, Ленинский район Уфы), детсад №11 (г. Туймазы) и др. Все 12 обветшавших учреждений занесены в реестр объектов образования, которые необходимо реконструировать. Также предполагается, что до ремонта эти учреждения работать не могут.
Также Марат Ахмадуллин отметил, что в настоящее время в Башкирии проводятся реконструкция и строительство 70 объектов в сфере образования, 32 из них – детские сады, 13 – многофункциональные образовательные центры.
В 2017-2018 гг. в регионе было введено 8 объектов дошкольного образования на 1059 мест. Объем вложений в их строительство составил более 898 млн руб. В 2019 году запланирован ввод 29 объектов на 3759 мест.
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