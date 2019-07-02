Уфимцы примут участие в присвоении столицы звания «Город трудовой доблести и славы»

Общественная палата столицы Башкирии поддержала предложение Уфимского городского совета ветеранов о присвоении городу Уфа почетного Международного звания «Город трудовой доблести и славы», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Данное звание присваивается городам, внесшим большой вклад в Победу над фашизмом своими трудовыми подвигами и достижениями. На сегодняшний день почетное звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено 24 городам России.

Уфа в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров страны, где ковалась Победа. Город принял и разместил более 40 предприятий, целый ряд государственных, учебных, научных, культурных учреждений, а также 104 тысячи человек, эвакуированных из центральных, западных и южных районов страны.

Крупнейшим из предприятий был авиационный завод из города Рыбинска (ныне УМПО). Каждый третий боевой советский самолет был оснащен двигателем, выпущенным в Уфе. Уфимский нефтеперерабатывающий завод дал фронту более 1 млн тонн горючего и много видов другой продукции необходимых фронту. В городе сформировано 7 воинских соединений и частей, а именно 5 дивизий, среди которых легендарная 112-я Башкирская кавалерийская.

Уфа по праву достойна носить почетное звание «Город трудовой доблести и славы».

Свои предложения и пожелания можно высказать в письменной форме, которые необходимо направить по адресу: г. Уфа, 450098, проспект Октября, 120 с указанием «Для Общественной палаты городского округа город Уфа» или по электронному адресу [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (347) 279 03 61.