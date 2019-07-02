Фото: pxhere.com
Счетная палата представила интерактивную карту недостроев
2 июля, 18:18Общество
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Сотрудники Счетной палаты Российской Федерации обнародовали интерактивную карту объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране.
Глава ведомства Алексей Кудрин обещал, что карта всегда будет доступна на официальном сайте Счетной палаты. Об этом информирует RNS.
Теперь каждый россиянин сможет ознакомиться с числом недостроев в любом из субъектов РФ. Публичность и открытость позволит гражданам спрашивать и влиять на региональных чиновников, сказал Кудрин.
На сегодняшний день в России насчитывается 62 562 объекта незавершенного строительства. Общий объем вложений здесь составляет свыше четырех триллионов рублей.
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