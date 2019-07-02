Счетная палата представила интерактивную карту недостроев

Глава ведомства Алексей Кудрин обещал, что карта всегда будет доступна на официальном сайте Счетной палаты. Об этом информирует RNS.

Теперь каждый россиянин сможет ознакомиться с числом недостроев в любом из субъектов РФ. Публичность и открытость позволит гражданам спрашивать и влиять на региональных чиновников, сказал Кудрин.