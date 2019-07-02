Фото: pxhere.com
День независимости пройдет в Вашингтоне при участии танков
2 июля, 21:09Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минимум два танка M1A1 Abrams доставлены в Вашингтон накануне празднования Дня независимости США, который пройдет 4 июля.
К этой дате подготовлена и другая военная техника, сообщает газета «Известия».
Все машины в данный момент находятся в поезде на одной из железнодорожных станций Вашингтона под охраной военной полиции.
Как отмечает президент США Дональд Трамп, боевые транспортные средства впервые станут частью мероприятий, посвященных Дню независимости.
Военную технику планируется разместить на Национальной Аллее.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей