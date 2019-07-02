Чиновники мэрии Уфы позавидовали коллеге, успевшей выйти на пенсию в 55 лет

Сегодня, 2 июля, оперативное совещание в администрации Уфы началось с сообщений о кадровых изменениях.

Сначала глава города Ульфат Мустафин объявил о выходе на заслуженный отдых начальника столичного управления экономики Ольги Красновой, проработавшей в уфимской мэрии 15 лет. Чиновнице преподнесли благодарственное письмо, памятный подарок, букет цветов и долго не отпускали со сцены, признаваясь в симпатиях. Такую традицию проводов чиновников на заслуженный отдых ввел Ульфат Мустафин после вступления в должность главы столичной администрации.

Наиболее прочувствованно прозвучало пожелание, высказанное одной из чиновниц, которая поздравила Ольгу Павловну с знаменательным событием и напомнила, что ей повезло уйти на пенсию по старым правилам при достижении 55 лет.

Преемником Ольги Красновой на ее должности стал Тимур Хафизов, работавший ранее заместителем начальника финансового управления городской администрации.

Еще одним кадровым объявлением стало назначение Алмаза Фагамова руководителем МКУ «Городская реклама». Ранее он занимался полиграфическим и розничным бизнесом, в том числе продажей пищевых продуктов.

Прежний руководитель данного ведомства Римма Зарипова рассказала ранее СМИ, что её увольнение не связано с ее служебной деятельностью.