В уфимской аллее ArtTerria пройдет лекторий по управлению командой

4 июля в 19:00 в аллее ArtTerria (рядом со зданием Министерства молодежной политики и спорта - Ленина, 10) стартует первый в этом сезоне лекторий. Тема: «Результативное управление командой», сообщили в пресс-службе администрации города. Спикером выступит Анна Лехмус - руководитель проектов РСМ РБ, тренер Ассоциации тренеров РСМ.