В Уфе молодежь научат видеосъемке и основе журналистики

4 июля 2018 года Центр содействия занятости молодежи города Уфы впервые проводит мегапроект «MEDIA LBRTR». Это мероприятие, которое позволит молодежи города получить знания по фото- и видеосъемке, монтажу, написанию статей и интервьюирированию. Опытные журналисты, фотографы и видео операторы раскроют участникам мероприятия секреты идеального контента.

Как сообщается на сайте городской администрации, для участия необходимо до 4 июля отправить заявку с указанием ФИО, возраста и контактного телефона на электронную почту: [email protected] с пометкой «Медиа лаборатория». Обучение проводится бесплатно.