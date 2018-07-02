В России могут начать блокировать похищенные телефоны

Власти уверяют, что концепция должна повысить эффективность борьбы с хищениями мобильных телефонов и нелегальным ввозом гаджетов в Россию. Об этом второго июля пишет газета «Известия».

Правительство хочет обязать россиян привязывать свои мобильники к сим-картам. Нововведение позволит блокировать гаджеты по требованию владельца в случае их хищения или потери.

Технология системы контроля по кодам международного идентификатора мобильного оборудования IMEI (International Mobile Equipment Identity) даст операторам возможность создать своеобразный черный список смартфонов. Попавшие туда гаджеты не будут обслуживаться и станут таким образом почти бесполезными.

Идея привязки мобильников к сим-картам является частью концепции контроля за мобильными телефонами. Документ подготовлен экспертами при правительстве РФ.