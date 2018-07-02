В Башкирии проверят бомбоубежища

С 1 июля по 31 октября в Башкирии пройдет проверка и инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Необходимость проверки подтверждена приказом МЧС от 28 мая.

В республике создана комиссия, которая в ходе инвентаризации выявит фактическое состояние бомбоубежищ и оценит их готовность к использованию.