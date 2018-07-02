Синоптики обещали в Башкирии +34 градуса жары

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При этом осадков не ожидается.
На сегодня, 2 июля, синоптики выдали прогноз, который не сулит ничего хорошего сердечникам и гипертоникам.
Осадков в течение дня не ожидается, зато будет весь день лютый зной. Температура воздуха поднимется днем до +34 градусов. К вечеру похолодает до +18 градусов. Ветер восточный, слабый, днем порывистый.
В целом в Уфе и по Башкирии первая неделя июля обещает быть именно такой жаркой. В конце недели возможны небольшие дожди.
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