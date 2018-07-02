Синоптики обещали в Башкирии +34 градуса жары

На сегодня, 2 июля, синоптики выдали прогноз, который не сулит ничего хорошего сердечникам и гипертоникам.

Осадков в течение дня не ожидается, зато будет весь день лютый зной. Температура воздуха поднимется днем до +34 градусов. К вечеру похолодает до +18 градусов. Ветер восточный, слабый, днем порывистый.