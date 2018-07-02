Песков не ответил сможет ли Владимир Путин посетить матч Россия-Хорватия

Матч должен состояться в субботу в Сочи. Об этом второго июля пишет газета «Известия».

По словам Пескова, у президента много дел. Сможет ли он найти время на просмотр футбола пока неизвестно. Изначально в графике Путина предусматривалось лишь посещение матча открытия и закрытия ЧМ-2018.

Пресс-секретарь президента добавил, что тот наблюдал за играми дистанционно и болел со всеми россиянами. Сам Песков присутствовал на матче Россия — Испания, переживая вместе с обычными фанатами.