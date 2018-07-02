Филарет Гальчев наградит грантами студентов бизнес-школы «СКОЛКОВО»

Для «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» совместная работа со «СКОЛКОВО» - не первая подобная практика, сообщает газета «Новые Известия». Организация принимает участие в проектах по поддержке образования, просвещения и искусства вот уже более 10 лет.

Для того, чтобы выиграть именной грант, студенты бизнес-школы «СКОЛКОВО» должны разработать и представить собственные проекты, а также доказать их перспективность и то, чем они лучше своих конкурентов. Также молодые предприниматели в будущем смогут привлечь инвесторов к своему бизнесу.

Филарет Гальчев отметил, что поддержка начинающих предпринимателей необходима для конкурентного развития России. Именные гранты от «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разрабатывались с целью дать молодым людям больше возможностей для развития.

Президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов обратил внимание на то, что в последние году все больше успешных бизнесменов помогают молодежи развиться в своей сфере. По словам Шаронова, такая инициатива со стороны «старших товарищей» поможет студентам получить все необходимые знания для работы над собственными проектами. Кроме этого он добавил, что выпускники из бизнес-школы уже воплотили в жизнь множество успешных идей. Среди них каршеринг BelkaCar, семейный минипроект CINEMOOD, сервис приема платежей по банковским картам 2can, облачная медицинская информационная система MEDESK и многие другие.