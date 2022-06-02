В Уфе суд забрал у высокопоставленного сотрудника МВД иномарку, землю и коттедж

В Уфе суд забрал у высокопоставленного сотрудника МВД иномарку, землю и коттедж
В Уфе суд забрал у высокопоставленного сотрудника МВД иномарку, землю и коттедж
Вчера, 16:01ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В доход государства была обращена стоимость автомобиля за 6,7 миллиона рублей и коттеджа в 320,9 квадратных метров и земельного участка. Все дело в том, что высокопоставленный сотрудник МВД по РБ и его родственники не смогли доказать законность своих доходов, сообщает прокуратура Башкирии.

Уфимский райсуд частично удовлетворил иск прокурора и взыскал с высокопоставленного сотрудника МВД стоимость ранее реализованного коттеджа в 320,9 квадратных метров и земельного участок в селе Чесноковка и автомобиля марки «Mercedez-Benz» за 6,7 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, имущество будет обращено в доход государства.

Так, бывший начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД по РБ, а также члены его семьи не смогли в суде доказать законность своих доходов.

В законную силу решение суда пока не вступило.

В прокуратуре отмечают, что в отношении данного сотрудника судом уже рассматривается уголовное дело по факту незаконного снятия ареста на 42 автомобиля. Известно, что арест был наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве с целью обеспечения возмещения ущерба.

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