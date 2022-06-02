В Баймаке в марте 2023 года откроется новая детская поликлиника

Так, в мае этого года объект посетил Радий Хабиров, тогда же он заявил, что поликлиника будет обеспечена необходимым оборудования. Срок завершения работ намечен на декабрь 2022 года, а с учетом «лицензирования и докупки оборудования, беря с запасом» работать поликлиника начнет 1 марта 2023 года