В Башкирии выросло количество лицензированных по пульмонологии медучреждений

С начала 2022 года в Башкирии на 6% выросло количество лицензированных по пульмонологии учреждений, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Всего в Едином реестре лицензий республики к 102 медицинским учреждениям по профилю пульмонология в текущем году добавились 6 новых. По данным регионального Минздрава, в реестре состоят 34 государственных учреждения и еще 64 — частных. Подчеркивается, что заболевания легочной системы являются одними из приоритетных, так как значительная часть населения проживает «в крупных городах с неблагоприятной экологической обстановкой». Также, немаловажным фактором увеличения патологии связанных с легкими является COVID-19. Ранее мы сообщали, что в Калтасинской ЦРБ появился новый цифровой рентген аппарат, который позволит пройти диагностику пожилым, травмированным пациентам, а также гражданам с ограниченными возможностями и детям.

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