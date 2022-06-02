«Пятёрочка» запустила виртуальную площадку с профессиями для детей

Ко Дню защиты детей от торговой сети «Пятерочка» стартовал виртуальный мир на онлайн-платформе Roblox. На ней дети смогут в игровой форме примерить на себя различные профессии из торговой отрасли. Победителям вручат подарки.

Виртуальный мир стал частью проекта «Песочница». Изначально он распространялся на детей работников компании, затем его расширили на всех. Теперь эта игра в открытом доступе с первого по пятое июня. Об этом пишет eg.ru. Как сообщает директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятерочки» торговой сети Лилия Дерябина, «Пятерочка» является не просто магазином, а целым миром с разными профессиями и технологиями. Дети смогут изучать этот мир благодаря играм и подсказкам. Они также смогут создавать тут что-то новое, не боясь что-то нарушить или поломать. Играя, дети узнают об основных процессах торговли, а также об особенностях различных профессий. В ходе игры участники могут друг с другом взаимодействовать. Игра начинается с выбора персонажа. Ему можно подобрать одежду, прическу и даже выражение лица. После этого ребенок начинает за него действовать. Этот виртуальный мир похож на компьютерную игру Super Mario, которая выполнена в жанре платформер. Его основу составляют прыжки и сбор предметов, необходимые для завершения уровня. Кто больше всего наберет баллов, тот и победит. Затем баллы можно обменять на подарки от «Пятерочки». Для того чтобы попасть в виртуальный мир, необходимо зарегистрироваться на платформе. Затем нужно установить приложение на смартфон либо на компьютер. Паролем для входа служит год основания торговой сети – 1999. Благодаря «Песочнице» можно узнать, как устроен «большой мир торговли», откуда берется продукция и многое другое. Это различные экскурсии, онлайн-спектакли и мастер-классы. В офисах торговой сети установлены ящики. В них можно пожертвовать деньги для нуждающихся благотворительного фонда «Линия жизни». Взамен работники получат сувениры от «Пятерочки».

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