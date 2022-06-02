«Пятёрочка» запустила виртуальную площадку с профессиями для детей

Виртуальный мир стал частью проекта «Песочница». Изначально он распространялся на детей работников компании, затем его расширили на всех. Теперь эта игра в открытом доступе с первого по пятое июня. Об этом пишет eg.ru.
Как сообщает директор по управлению персоналом и организационному развитию «Пятерочки» торговой сети Лилия Дерябина, «Пятерочка» является не просто магазином, а целым миром с разными профессиями и технологиями. Дети смогут изучать этот мир благодаря играм и подсказкам. Они также смогут создавать тут что-то новое, не боясь что-то нарушить или поломать.
Играя, дети узнают об основных процессах торговли, а также об особенностях различных профессий. В ходе игры участники могут друг с другом взаимодействовать.
Игра начинается с выбора персонажа. Ему можно подобрать одежду, прическу и даже выражение лица. После этого ребенок начинает за него действовать. Этот виртуальный мир похож на компьютерную игру Super Mario, которая выполнена в жанре платформер. Его основу составляют прыжки и сбор предметов, необходимые для завершения уровня. Кто больше всего наберет баллов, тот и победит. Затем баллы можно обменять на подарки от «Пятерочки».
Для того чтобы попасть в виртуальный мир, необходимо зарегистрироваться на платформе. Затем нужно установить приложение на смартфон либо на компьютер. Паролем для входа служит год основания торговой сети – 1999.
Благодаря «Песочнице» можно узнать, как устроен «большой мир торговли», откуда берется продукция и многое другое. Это различные экскурсии, онлайн-спектакли и мастер-классы. В офисах торговой сети установлены ящики. В них можно пожертвовать деньги для нуждающихся благотворительного фонда «Линия жизни». Взамен работники получат сувениры от «Пятерочки».