Путин одобрил предложение о создании едином детском движении в РФ

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания единого детского и молодежного движения в государстве, чтобы организовать равную и интересную среду для развития и самореализации.

По данным РИА Новости, глава государства, выступая на фестивале «Большая перемена» в Москве на ВДНХ, отметил, что поддерживает данную инициативу. Об этом информирует RT. Накануне progorod43 отметил, что в Кировской области состоялось совещание по вопросам развития детского движения в регионе. Врио губернатора Александр Соколов провел данное мероприятие. На нем участвовали члены регионального правительства, руководители детских творческих и волонтерских объединений, а также педагогическое сообщество и специалисты по работе с молодежью.

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