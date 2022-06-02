Прокуратура Башкирии взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в Уфе

Прокуратура Башкирии взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в Уфе
Прокуратура Башкирии взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в Уфе
Вчера, 21:44ОбществоЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
ДТП произошло сегодня, 2 июня, в уфимском микрорайоне Сипайлово.

Прокуратура Башкирии взяла на себя контроль за ходом и результатами проверки ДТП с участием машины скорой помощи на пересечении улиц Жукова и Бикбая. Саму проверку проводят сотрудники полиции.

Так, в пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что соответствующее поручение отдал и. о. прокурора республики Александр Грязников.

Напомним, что авария произошла сегодня, 2 июня, в микрорайоне Сипайлово. По данным ГИБДД РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail» допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате чего, машина «сокрой» перевернулась. На момент ДТП медики доставляли в детскую больницу № 17 8-летнюю девочку и ее отца. В ДТП девочка получила перелом руки и была доставлена в больницу.

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