Одноклассники и Московский образовательный канал запустили проект для родителей

Каждый прямой эфир будет длиться около часа, во время которого пользователи смогут задавать вопросы экспертам и обсуждать тему эфира с другими зрителями в чате. Кроме этого, в ОК будут доступны полные версии прошедших трансляций для того, чтобы пользователи всегда могли к ним вернуться.