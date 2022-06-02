Минеева: Москвичам вернут 13,6 млрд рублей за штрафы в рамках «ковидной амнистии»

Граждане и предприниматели столицы смогут получить компенсации по штрафам за нарушения ковидных ограничений в Москве по постановлениям. Это возможно, если их оформлением занимались уполномоченные органы Москвы.

Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева считает, что для московских предпринимателей «ковидная амнистия» станет реальной поддержкой. «В рамках амнистии предполагается возврат порядка 13,6 млрд руб. Прекращается и взимание штрафов. Обращения от предпринимателей по поводу начисления штрафов в период пандемии к нам регулярно поступали в устной и письменной форме. Теперь у них есть возможность вернуть средства в оборот», — заявила омбудсмен. Об этом информирует tass.ru. На компенсационные выплаты вправе претендовать граждане, которые были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток в столичных клубах, точках общепита, транспорте, торговых центрах и иных общественных местах. Возместить расходы на штрафы смогут и заведения, работавшие в ночное время и не обеспечившие соблюдение посетителями социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Оформить возврат средств также смогут организации, которые не перевели своих работников на удаленный режим работы в установленные сроки. Компенсации предусмотрены и для лиц, привлеченных к ответственности согласно московскому Кодексу об административных правонарушениях. Сюда относятся случаи, когда протоколы о нарушениях составляли представители полиции. То же самое касается граждан и предпринимателей, привлеченных к ответственности согласно КоАП РФ на основании протоколов, составленных московскими уполномоченными структурами. По сообщению министра правительства Москвы, начальника Главконтроля Е. А. Данчикова, если в отношении физического лица были применены административные санкции за нарушение режима изоляции на основании информации, полученной посредством приложения «Социальный мониторинг» и видеокамер, то единовременная компенсация ему не полагается. Речь идет о случаях, когда гражданин не установил приложение на телефон, покинул место изоляции, не подтвердил соблюдение режима изоляции через систему. Чтобы получить компенсационную выплату, нужно подать соответствующую заявку в любой из столичных центров государственных услуг «Мои документы». Сделать это нужно в период с 1 июня по 31 декабря текущего года. Заявление будет рассматриваться в течение 1 месяца с момента подачи для ИП. Для юридических лиц этот срок составит 2 месяца. Если уполномоченный орган примет решение в пользу заявителя, то в течение 10 дней на указанный гражданином в заявлении расчетный счет поступают средства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица получат выплаты в срок, который был указан в соглашении о предоставления гранта. В случае отказа в компенсации на e-mail заявителя или на его почтовый адрес поступит соответствующее уведомление с указанием причины. Данные сведения содержатся на сайте городской мэрии.

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