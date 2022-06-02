Мэр Уфы Мавлиев высказался о долгах МУЭТ и судьбе трамваев и троллейбусов

Ситуацию с функционированием электротранспорта в башкирской столице в ходе сегодняшней пресс-конференции прокомментировал мэр города Ратмир Мавлиев.
Как сообщает сити-менеджер, на данный момент городская администрация совместно с Министерством транспорта республики активно работает над вопросом с работой трамваев и троллейбусов. Так, для его движения на проспекте требуется провести замену рельсов, а также заменить подвижной состав.
По мнению мэра, сложно представить с какими трудностями в решении данного вопроса придётся столкнуться властям, а также какой объем инвестиций может для этого потребоваться.
- Мы не отстраняемся от этой проблемы. Просто я не хотел выносить это в публичную плоскость. Мы занимаемся решением проблемы - ответил мэр Мавлиев на вопрос журналиста Mkset о долгах МУЭТ.
Напомним, ранее стало известно о повышении стоимости проезда на электротранспорте в Уфе. Новые транспортные тарифы установила уфимская мэрия.