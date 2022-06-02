«Это мы когда-то совершили ошибку»: Мавлиев о проблеме с бездомными собаками в Уфе

Напомним, внимание жителей республики к сильно возросшей в последние годы популяции бездомных животных привлек резонансный случай в башкирской столице. Зимой этого года на школьника набросилась свора бродячих собак, после чего волна подобных инцидентов прокатилась по всей республике.