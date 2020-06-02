Власти Уфы разъяснили, как в День поминовения будут ходить автобусы до кладбищ

До Южного кладбища пустят 29 автобусов по двум основным маршрутам: № 30 «ТСК «Пушкинский – СТО» и № 30к «ТЦ «Башкортостан» - СТО», дополнительно также запланировано отправление автобусов с остановки «Улица имени города Галле». Всего планируется отправить 180 рейсов. До Северного кладбища поедут 25 автобусом по маршруту № 15 «ДК УМПО – Поселок Тимашево». Планируется выполнение 200 рейсов.

Запланировано, что интервал между рейсами составит от 5 до 10 минут, отправление автобусом будут контролировать сотрудники «Башавтотранса». Во время движения пассажирам необходимо быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

В администрации Уфы попросили жителей не волноваться и не набиваться в автобусы, поскольку они будут ездить с интервалов в 10 минут. Напомним, ранее глава города Ульфат Мустафин обратился горожанам с просьбой не ездить на кладбища в первый же день их открытия. поскольку угроза коронавируса не миновала. Однако надежды на то, что к его словам прислушаются, мало.