В Уфе за старые батарейки можно получить саженцы кустарников
Экологическая акция «Неделя сбора батареек-2020» пройдет в столице региона с 1 по 7 июня.
Пункт приема батареек организован возле гипермаркета «Лента» (ул. Бельская, 70). Бункер-накопитель для отработанных элементов питания действует круглосуточно. Собранные в ходе акции элементы питания будут переданы на заводы Магнитогорска и Ярославля для переработки.
Кроме того, в рамках акции проводится конкурс «Сдай батарейку — спаси планету!», в нем могут участвовать как жители города, так и образовательные учреждения, управляющие компании, предприятия и организации разных сфер деятельности. С 1 по 6 июня с 14 до 18 часов в пункте приема батарейки всех желающих будут взвешивать и выдавать талон с указанием массы. Каждый участник конкурса должен до 15 июня выложить на своей личной странице в инстаграме видеоролик продолжительностью две-три минуты на тему: «Эко-привычки в мегаполисе» с хештегами #дэбцросток #мкргоросток #батарейкимогутбытьпереработаны #уфасити #дюраселлраша, подписаться на аккаунты городской администрации и ДЭБЦ «Росток» и отметить их в своем посте с видеороликом.
В каждой категории — три призера. В призовом фонде — саженцы декоративных кустарников, высадку которых возьмут на себя организаторы конкурса. Место и время высадки будет согласовано с победителями. Все участники конкурса получат электронные дипломы.
Экоакция по сбору батареек проходит в 41 городе России в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. Организаторами конкурса в Уфе выступили управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы и Детский эколого-биологический центр «Росток» при поддержке министерства природопользования и экологии РБ.