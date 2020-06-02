В Уфе за старые батарейки можно получить саженцы кустарников

Кроме того, в рамках акции проводится конкурс «Сдай батарейку — спаси планету!», в нем могут участвовать как жители города, так и образовательные учреждения, управляющие компании, предприятия и организации разных сфер деятельности. С 1 по 6 июня с 14 до 18 часов в пункте приема батарейки всех желающих будут взвешивать и выдавать талон с указанием массы. Каждый участник конкурса должен до 15 июня выложить на своей личной странице в инстаграме видеоролик продолжительностью две-три минуты на тему: «Эко-привычки в мегаполисе» с хештегами #дэбцросток #мкргоросток #батарейкимогутбытьпереработаны #уфасити #дюраселлраша, подписаться на аккаунты городской администрации и ДЭБЦ «Росток» и отметить их в своем посте с видеороликом.