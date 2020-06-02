В Уфе перенесли празднование Дня города

Мэр Уфы Ульфат Мустафин объявил, что в этом году празднование Дня города перенесут на более позднюю дату. Предложение для депутатов горсовета уже подготовлено, рассмотреть его планируется в ближайшее время.

Сити-менеджер на оперативном совещании в мэрии Уфы пояснил, что сейчас не пришло время для массовых празднований из-за пандемии коронавируса.

– У нас продолжается борьба с пандемией, поэтому было сделано такое обращение к нашим депутатам. Если решение будет принято, то мы совместим День города с Днем республики – 11 октября. И салют перенесем, - заявил Ульфат Мустафин.