В Самаре фестивали отменили и перевели в онлайн из-за пандемии

Так, знаменитый Грушевский фестиваль не развернет в этом году свои палатки на Мастрюковых озерах. Поклонникам бардовской песни придется слушать онлайн-концерт.

Как сообщает ФедералПресс, возвращения известного рок-фестиваля «Рок над Волгой» также не предвидится. Организаторы до последнего момента надеялись, что смогут его провести хотя бы в конце лета. Но из-за эпидемии коронавируса эти планы реализовать не получится.