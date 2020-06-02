В Самаре фестивали отменили и перевели в онлайн из-за пандемии
Сегодня, 19:27ОбществоФото: pxhere.com
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Основные летние музыкальные мероприятия, которые стали визитными карточками Самарской области, в оффлайн формате проходить не будут. Организаторы приняли решение не подвергать риску здоровье зрителей и артистов.
Так, знаменитый Грушевский фестиваль не развернет в этом году свои палатки на Мастрюковых озерах. Поклонникам бардовской песни придется слушать онлайн-концерт.
Как сообщает ФедералПресс, возвращения известного рок-фестиваля «Рок над Волгой» также не предвидится. Организаторы до последнего момента надеялись, что смогут его провести хотя бы в конце лета. Но из-за эпидемии коронавируса эти планы реализовать не получится.
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