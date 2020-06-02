В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 3409 человек
Сегодня, 12:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил данные о заболевших новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 июня.
Сообщается, что за сутки в республике выявили 72 новых случая заболевания коронавирусом, всего к текущему моменту COVID-19 подтвержден у 3409 человек.
По информации центра, новых смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции по-прежнему нет. Всего пока что известно официально о 18 смертях, последней жертвой коронавируса стала медсестра из Башкирии Елена Никонорова, которую перевели из детской поликлиники в приемный покой ковидного госпиталя. Женщина быстро сгорела и скончалась, но попала в статистику только спустя три недели.
По России за сутки выявили у 8863 человек за сутки, всего в стране официально считаются заболевшими 423 741 человек.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей