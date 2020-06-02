В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 3409 человек

Сообщается, что за сутки в республике выявили 72 новых случая заболевания коронавирусом, всего к текущему моменту COVID-19 подтвержден у 3409 человек.

По информации центра, новых смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции по-прежнему нет. Всего пока что известно официально о 18 смертях, последней жертвой коронавируса стала медсестра из Башкирии Елена Никонорова, которую перевели из детской поликлиники в приемный покой ковидного госпиталя. Женщина быстро сгорела и скончалась, но попала в статистику только спустя три недели.