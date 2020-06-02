В Башкирии теперь не примут на плановое лечение без теста на коронавирус
Сегодня, 17:05ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Минздрав Башкирии рассказал о порядке поступления на плановое лечение в условиях угрозы коронавируса.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 2 июня, на брифинге в минздраве РБ заместитель главы ведомства Ирина Кононова рассказала, что в четырех стационарах республики введен особый режим приема пациентов на плановое лечение. Теперь поступить туда без прохождения теста на коронавирус нельзя. Пациентов примут на лечение только с отрицательным тестом на коронавирус.
Речь идет о Республиканской клинической больнице имени Куватова, Республиканской детской клинической больнице, Республиканском клиническом онкологическом диспансере и Республиканском кардиоцентре. Уточняется, что речь идет именно о плановой госпитализации пациентов. В случае экстренной госпитализации больным будут проводить экспресс-тест на коронавирус сразу в больнице.
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