В Башкирии теперь не примут на плановое лечение без теста на коронавирус

Сегодня, 2 июня, на брифинге в минздраве РБ заместитель главы ведомства Ирина Кононова рассказала, что в четырех стационарах республики введен особый режим приема пациентов на плановое лечение. Теперь поступить туда без прохождения теста на коронавирус нельзя. Пациентов примут на лечение только с отрицательным тестом на коронавирус.