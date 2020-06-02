В Башкирии семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатили 4,5 млрд рублей

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Башкирии Фоат Хантимеров сообщил, что выплата перечислена 295 935 семьям с детьми от 3 до 16 лет. Единовременную выплату обеспечили более 180 кредитных учреждений.

– Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и имеют возможность отслеживать статус заявления в Личном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель, – пояснили в фонде.