В Башкирии семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатили 4,5 млрд рублей
Сегодня, 11:31ОбществоРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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По информации Пенсионного фонда, эту сумму выплатили в День защиты детей 445 099 родителям.
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Башкирии Фоат Хантимеров сообщил, что выплата перечислена 295 935 семьям с детьми от 3 до 16 лет. Единовременную выплату обеспечили более 180 кредитных учреждений.
– Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и имеют возможность отслеживать статус заявления в Личном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель, – пояснили в фонде.
В пресс-службе напомнили, что заявление на выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение трех рабочих дней. В случае отказа уведомление присылают в течение одного рабочего дня.
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