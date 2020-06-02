В Башкирии с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги
Госкомитет по тарифам сообщил о плановом изменении тарифов.
В комитете отметили, что индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги планируется установить в июле. Практика ограничения платы за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение принята на федеральном уровне.
В первом полугодии, по информации комитета, тарифы на коммунальные услуги не превысили уровень декабря 2019 года, то есть, не менялись с 1 января 2020 года. С 1 июля 2020 года средний индекс платы за услуги установлен на уровне 3,6%, предельно допустимое отклонение –2%. Таким образом, изменение платы за весь набор услуг не должен превысить 5,6%.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса и ухудшения экономической ситуации в Башкирии отмечается снижение коммунальных платежей, член СПЧ Вадим Беляков сообщил главе, что это связано с тем, что люди остались без денег и работы. Радий Хабиров отметил, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.