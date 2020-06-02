В Башкирии количество тяжелобольных коронавирусом возросло

В ведомстве подтвердили информацию центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщив, что выявлено 3409 случаев инфицирования. Напомним, что за сутки подтвердили диагноз еще у 72 человек.

В стационарах региона лечится 971 человек, в тяжелом состоянии из них – 60 человек, на ИВЛ в том числе 17 человек. Амбулаторно с легкой формой заболевания лечатся 1228 человек. Побороть болезнь за сутки удалось 54 пациентам.Всего выписано - 1192 человека. Коэффициент распространения инфекции оценили в 0,9 при норме в 1.

В структуре заболеваемости по-прежнему лидируют жители региона в возрасте от 26 до 50 лет – 40%, 24,3% – люди от 51 до 60 лет, меньше всего инфицированно пациентов старше 80 лет – 3,4%.