В Башкирии 27-летнего жителя осудили за пост в социальной сети

В Башкирии 27-летнего парня осудили за призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст.280 УК РФ). Сообщается, что в декабре 2018 года он разместил под новостью «Вконтакте» комментарий, в которой призывал к дестабилизации деятельности органов насильственной власти. По информации Следкова, он также призывал к насильственным действиям по национальному признаку.

Приговор вынесли на основании экспертизы, которая признала материалы экстремистскими, свою вину обвиняемый признал. В качестве наказания ему назначили год условного лишения свободы с годовым испытательным сроком.