В Башкирии 27-летнего жителя осудили за пост в социальной сети
Сегодня, 14:48ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Приговор за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности вынесли в Стерлитамакском городском суде.
В Башкирии 27-летнего парня осудили за призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст.280 УК РФ). Сообщается, что в декабре 2018 года он разместил под новостью «Вконтакте» комментарий, в которой призывал к дестабилизации деятельности органов насильственной власти. По информации Следкова, он также призывал к насильственным действиям по национальному признаку.
Приговор вынесли на основании экспертизы, которая признала материалы экстремистскими, свою вину обвиняемый признал. В качестве наказания ему назначили год условного лишения свободы с годовым испытательным сроком.
Суд также запретил ему администрировать сайты два года, и заниматься деятельностью в интернете. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
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